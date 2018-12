Das Programm am Sonntag, 2. Dezember 2018

+++ ACHTUNG: Liebe Besucher, da unser Podcast-Host derzeit mit technischen Schwierigkeiten zu kämpfen hat, sind unsere Audios momentan ausschließlich auf unserer Soundcloud-Seite abzurufen +++

KREUZ&QUER – 20 Uhr bis 20.30 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Godesberger Nikolausmarkt hilft

Vorweihnachtliche Märkte sind im Wesentlichen … Märkte. Es geht ihnen vor allem ums Verkaufen. Hin und wieder findet man dort aber auch Projekte, die sich ausschließlich für wohltätige Zwecke hinter die Stände in die Kälte stellen. Die Bonner Ärztin Maria Radloff mit ihrem Verein „Kindern Zukunft geben“ ist solch ein Beispiel. Seit vielen Jahren setzt sie sich für Hilfsprojekte in Burkina Faso ein. Am Mittwoch und Donnerstag ist sie wieder auf dem Godesberger Nikolausmarkt in Aktion. Im Interview spricht sie über die bisherigen Erfolge und zukünftige Vorhaben ihres Engagements.

Moderation: Erika Altenburg

Redaktion: Daniel Hauser und Christian Klünter

Produktion: Christian Klünter und Said Suma

NACHGEFRAGT – 20.30 Uhr bis 21 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Was „Advent“ bedeuten kann

Dieses Jahr ist der Bonner Theologe Prof. Josef Wohlmuth 80 Jahre alt geworden. Nicht nur deshalb geht er mit seiner Zeit sehr bewusst um. Der Advent ist für ihn Einladung und Aufforderung, zurückzublicken und vorauszuschauen. Dabei geht es ihm nicht nur um das aktuelle Jahr, sondern um die gesamte Existenz: Ursprung und Ewigkeit. Kein leichtes Thema, aber in seinem Buch “Theologie als Zeitansage” hat er herausgearbeitet, was Glaube und Kirche dazu beitragen können, bewusster mit jedem Tag umzugehen. In unserem “intensiven Radiogespräch” teilt Prof. Wohlmuth seine Gedanken mit uns.

Moderation: Johanna Risse

Redaktion: Daniel Hauser

Produktion: Said Suma

