Das Programm am Sonntag, 9. Dezember 2018

+++ ACHTUNG: Liebe Besucher, da unser Podcast-Host derzeit mit technischen Schwierigkeiten zu kämpfen hat, sind unsere Audios momentan ausschließlich auf unserer Soundcloud-Seite abzurufen +++

KREUZ&QUER – 20 Uhr bis 20.30 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Raumfahrt: Wozu?

Alexander Gerst dürfte froh sein, dass der zweite Start-Versuch seiner Ablösung diese Woche geklappt hat und er dadurch Weihnachten planmäßig zu Hause feiern kann. Derweil macht sich eine Sonde auf dem Mars zu schaffen, und auf dem Mond wird auch gerade geforscht. Wozu das alles? Die Ausstellung ALL.täglich! im Deutschen Museum Bonn gibt derzeit Aufklärung darüber, was dort oben alles passiert und uns hier unten im Alltag weiterhilft. Uwe Werner Schierhorn hat die Ausstellung besucht und traf bei der Eröffnung auf den ehemaligen Astronauten Reinhold Ewald. Er war 1997 auf der damaligen Raumstation MIR und kann sich noch an vieles erinnern, was ihm damals im Weltraum widerfahren ist.

Modellspielzeug am 3. Advent

Das könnte der entscheidende Termin für alle sein, die kurz vor Weihnachten noch nicht fündig geworden sind auf der Suche nach einem passenden Geschenk. Beim Modell-Spielzeugmarkt in der Stadthalle Bad Godesberg treffen sie nochmal aufeinander: Die Aussteller mit ihren seltenen Schätzen und die Besucher, die ebenso die Möglichkeit haben, alte Bestände von zu Hause mitzubringen und sie vor Ort an den Mann/die Frau zu bringen. Juan Alfaro hat sich beim letzten Mal umgehört, wen es so alles aus welchen Motiven auf solch einen Markt treibt.

Moderation: Lydia Papenfuss

Redaktion: Daniel Hauser

Produktion: Said Suma

—————————————————————–

FRINGS ON AIR – 20.30 Uhr bis 21 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Weit weg und hoch hinaus

In der letzten Sendung des Jahres berichtet die Redaktion des Kardinal-Frings-Gymnasiums von einem Schüleraustausch nach Vietnam und den Herausforderungen, die neu erlernte Sprache im Bonner Alltag lebendig zu halten. Außerdem lassen sich die Schüler 80 Meter in die Höhe schießen und berichten von ihrer Fahrt mit dem City Skyliner, der ihnen einen einmaligen Blick über den Bonner Weihnachtsmarkt ermöglicht hat.

—————————