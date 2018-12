Bethlehem im Kottenforst

Hans Berg aus Duisdorf fängt an zu Schwärmen, wenn er von der Krippe in der Kirche Sankt Augustinus in Duisdorf spricht. Denn er baut die Krippe nicht nur mit Freiwilligen auf, sondern sucht auch die Bäume dafür vorher im Westerwald aus. Sieben Meter hohe Tannen bilden den Rahmen der Kottenforstkrippe. Sie stellt das weihnachtliche Geschehen von Bethlehem mitten in die rheinische Landschaft. Johanna Risse berichtet.