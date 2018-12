Das Programm am Sonntag, 16. Dezember 2018

+++ ACHTUNG: Liebe Besucher, da unser Podcast-Host derzeit mit technischen Schwierigkeiten zu kämpfen hat, sind unsere Audios momentan ausschließlich auf unserer Soundcloud-Seite abzurufen +++

KREUZ&QUER – 20 Uhr bis 20.30 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Außergewöhnliche Weihnachtsfeier

Die heile Welt ist für viele ein Wunschtraum an den Weihnachtstagen. Allerdings führen die verschiedensten Lebensumstände zu Einschränkungen dieses Idealbilds. Für Drogenabhängige, Wohnungslose und Arbeitslose ist die Kluft von Wunsch und Wirklichkeit vermutlich besonders groß. Der Bonner „Verein für Gefährdetenhilfe“ (VfG) hat für solche Menschen ein außergewöhnliches Angebot: An Heiligabend gibt es in der Quantiusstraße 2 ein richtiges Feiertagsessen, und anschließend kommt es ganz traditionell zur Bescherung. Die etwa 800 Geschenke haben Menschen aus der Bevölkerung gestiftet. Bis zum 21. Dezember kann sich noch jeder an dieser Aktion beteiligen. Dana Schuster hat Susanne Fredebeul vom VfG zum Interview getroffen und Kollegin Elena Sangion beim Geschenke-Packen beobachtet.

Moderation: Sofia Markou

Redaktion: Daniel Hauser

Produktion: Said Suma

—————————————————————–

KURUX – 20.30 Uhr bis 21 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Mit Bratäpfeln zum ABI

Karin Aldenhövel betreibt gemeinsam mit ihrer Tochter Maria einen Bratapfel-Stand auf dem Bonner Weihnachtsmarkt. Seit drei Jahren stehen sie mit ihrer Bude am Friedensplatz, und für einen Tag haben sie wiederum Platz gemacht für einen Bonner Abiturjahrgang. Um die kommenden Feierlichkeiten zu finanzieren, durften sie sich auch mal in die Kälte stellen und Äpfel und Apfelpunsch ausgeben. Unsere junge Kultur-Redaktion hat den Stand besucht und von den adventlichen Köstlichkeiten probiert.

Moderation: Ellen Siewert und Noah Hüwe

Redaktion: Susanna Biskup

Produktion: Said Suma

—————————