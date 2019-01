Die Sendung am 6. Januar 2019

Was glaubst Du denn?

Egal, ob Christ oder nicht, der Kirche nahe oder ihr fern – jeder ist eingeladen zu “Was glaubst Du denn?“. Das sind fünf Abende rund um den Glauben, die nun erstmalig vom Katholischen Bildungswerk Bonn angeboten werden. Abende, die auf dem Konzept des so genannten Speyerer Glaubenskurses basieren. Moderiert wird die Gesprächsreihe von Kristell Köhler, Referentin für Glaubenskommunikation in der Abteilung Erwachsenen- und Familienseelsorge im Generalvikariat des Erzbistums Köln. Johanna Risse berichtet.