Die Sendung am 20. Januar 2019

Beten wie der Papst

In der Bahn, am Strand, in der Pause auf dem Rastplatz oder während der Arbeit: Mit der katholischen „Stundenbuchapp“ kann man überall beten wie der Papst. Gemeinsam mit dem Deutschen Liturgischen Institut, unterstützt vom Stiftungszentrum des Erzbistums Köln und von der Deutschen Bischofskonferenz macht der Katholische Pressebund die deutsche Kurz-Fassung des römischen Breviers der Weltkirche (das „Kleine Stundenbuch“) leichter zugänglich. Erhältlich ist es in allen App-Stores. Johanna Risse berichtet.