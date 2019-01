Das Programm am Sonntag, 20. Januar 2019

KREUZ&QUER – 20 bis 20.30 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Unterstützung für Tibet

Im März jährt sich der so genannte „Tibet-Aufstand“ zum 60. Mal. Damals floh der Dalai Lama ins Exil nach Indien, nachdem sein Palast von chinesischen Regierungstruppen angegriffen worden war. Er hatte sowohl die Funktion des geistlichen als auch des politischen Oberhaupts der Tibeter inne, wobei Tibet zu dem Zeitpunkt bereits zum Staatsgebiet Chinas gezählt wurde – aus Perspektive der Volksrepublik. Bis heute ist der Status Tibets nicht eindeutig geklärt, was regelmäßig zu Auseinandersetzungen und zur Missachtung von Menschenrechten führt. Tobias Kugelmeier und Kira Heinen haben Christel Orizu von der Bonner Lokalgruppe der „Tibet Initiative“ getroffen. Sie setzt sich mit ihrem Verein seit vielen Jahren für die Menschen in Tibet ein.

Moderation: Dana Schuster

Redaktion: Daniel Hauser

Produktion: Said Suma

KURUX – 20.30 bis 21 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Beethoven dirigieren und managen

Unsere junge Kultur-Redaktion blickt zugleich zurück und voraus: Im vergangenen Jahr haben sie Dirk Kaftan zum Interview getroffen. Bonns Generalmusikdirektor hat ihnen von Bonns berühmtestem Sohn vorgeschwärmt. Und Kurux denkt auch an die Begegnung mit einem jungen Beethoven-Fan zurück: Franziska Walbröl war im vergangenen Jahr die Chefin beim „Schülermanager-Projekt“ des Beethovenfests. Sie erzählt, was für eine einmalige Chance diese Aktion bietet. Gerade war Bewerbungsschluss für den Manager-Jahrgang 2019. Die Gewinner werden im Herbst gemeinsam ein Konzert auf die Bühne bringen.

Moderation: Susanna Gärtner und Simon Röding

Redaktion: Susanna Biskup

Produktion: Said Suma

