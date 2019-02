Die Sendung am 3. Februar 2019

Hoffnung in der huma-Shoppingwelt

Seit knapp drei Monaten gibt es mitten in der huma-Shoppingwelt in Sankt Augustin einen neuen Raum, in dem es all das gibt, was man gerade nicht kaufen kann: Ruhe, neue Ideen und vielleicht auch ganz neue Begegnungen. “LebensRaum Kirche” heißt das neue Angebot der katholischen und evangelischen Gemeinden in Sankt Augustin, mit dem die Kirchen nun jeweils donnerstags und samstags in dem Einkaufspark präsent sind. Eine interaktive Ausstellung zum Jahresthema „Es gibt noch Hoffnung“ lädt zum Mitmachen ein. Johanna Risse berichtet.