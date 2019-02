Das Programm am Sonntag, 3. Februar 2019

KREUZ&QUER – 20 bis 21 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Makeda: Bonnerin zum Eurovision Song Contest?

Vor sechs Jahren ist es dem Bonner Dance-Projekt Cascada gelungen, bis ins Finale des Eurovision Song Contest zu kommen. Dieses Jahr gibt es die Chance für die Bonner Sängerin Makeda. Mit ihrer Band „Steal A Taxi“ hat sie in den vergangenen Jahren auch überregional auf sich aufmerksam gemacht. Nach ihrer Zeit im Whitney Houston-Musical „Bodyguard“ fing sie parallel damit an, Songs in deutscher Sprache zu schreiben. Den wunderschönen Titel „Unzertstörbar“ spielt sie unplugged in „Kreuz&Quer“ und spricht im Interview über ihre Vorbereitungen auf den 22. Februar. Dann wird sie mit dem Song „The day I loved you most“ beim deutschen Vorentscheid zum ESC antreten. Wir wünschen Ihr viel Glück und möglichst viele Anrufer aus Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis.

Moderation: Erika Altenburg

Redaktion: Daniel Hauser

Produktion: Said Suma

—————————————————————–