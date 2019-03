Der “Neue” ist im Amt

Dr. Wolfgang Picken, bislang leitender Pfarrer in Bad Godesberg, ist seit Anfang März Pfarrer der Bonner Münstergemeinde – und gleichzeitig der neue Bonner Stadtdechant. Feierlich eingeführt wurde er am letzten Sonntag von Rainer Maria Kardinal Woelki, dem Kölner Erzbischof, und zwar im Rahmen eines Pontifikalamtes in Sankt Remigius. Wolfgang Picken hofft nun, als neuer Stadtdechant für die Menschen in Bonn viel Gutes bewirken zu können. Johanna Risse berichtet.