Das Programm am Sonntag, 17. März 2019

KREUZ&QUER – 20 bis 21 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Alkoholfrei durchs Leben

Der eine oder andere nimmt sich für die Fastenzeit vor, auf Alkohol zu verzichten. Menschen wir Armin haben dagegen erst gar nicht die Wahl, darüber nachzudenken: Armin ist seit über 40 Jahren trockener Alkoholiker und hat es mit Hilfe der Anonymen Alkoholiker geschafft, zu einem „normalen“ Leben zurückzufinden, in dem Alkohol einfach keine Rolle mehr spielt. Brigitte Luckhardt hat ihn zum Interview getroffen, genauso wie unsere Redaktionskollegin Dana. Sie verzichtet ebenfalls auf Alkohol, allerdings nicht aufgrund einer ärztlichen Diagose. Sie fühlt sich schlicht nicht wohl, wenn sie Alkohol trinkt. Zwar kommt es ganz selten mal vor, dass sie im Biergarten ein Radler bestellt, aber in aller Regel kommt sie auch ohne gut durchs Leben. Wie sie mit dem Alkoholverzicht in ihrem sozialen Umfeld umgeht und ob man als Besucher bei ihr zu Hause trotzdem ein Glas Wein angeboten bekommt, das erzählt sie im Interview. Kreative Alternativen zum Alkohol finden Sie hier.

Artikel 13 & Co.

Die junge Generation dreht politisch gerade so richtig auf: Jeden Freitag für Klimaschutz demonstrieren, und dann ist da ja auch noch die Urheberrechtsreform der EU. Am 21. März wird Wikipedia aus Protest für 24 Stunden offline gehen. Zwei Tage später sind für ganz Europa Demonstrationen angekündigt. Und in der Woche drauf könnte es zur endgültigen Abstimmung kommen. Auch in unserer Redaktion waren die Meinungen so konträr, dass wir beschlossen haben, einen eigenen Podcast zum Thema aufzunehmen. Axel, einer der Diskutanten, erzählt im Interview vom Entstehungsprozess dieses Herzensprojektes.

Makramee-Kurs für Einsteiger

Aus Baumwolle ein Gehänge für einen Blumentopf basteln: Das ist die Mission beim Makramee-Kurs am 23. März im Katholischen Bildungswerk Bonn. Eingeladen sind Frauen aus Bonn – solche, die schon seit Jahrzehnten hier leben und andere, die vielleicht gerade erst zugezogen sind. Die Teilnehmerinnen lernen nicht nur etwas über das orientalische Kunsthandwerk, sondern kommen auch in Kontakt mit neuen Menschen, denn das Knoten läuft in Zweier-Teams ab. Kursleiterin Sofia Markou erzählt im Interview, wie wichtig Mimik und Gestik bei diesem Workshop sind, weil die Teilnehmerinnen oftmals ganz unterschiedliche Spachen sprechen – da geht die Verständigung mit Händen und Füßen oft schneller und macht viel Spaß. Der Workshop ist Teil der „Aktion Neue Nachbarn“ im Erzbistum Köln.

Moderation: Erika Altenburg

Redaktion: Daniel Hauser

Produktion: Said Suma

—————————————————————–