Das Programm am Sonntag, 31. März 2019

NACHGEFRAGT – 20 bis 21 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Der neue Stadtdechant von Bonn

„Ich werde Transparenz über die Finanzen herstellen“, sagt der neue Stadtdechant von Bonn, Dr. Wolfgang Picken. 15 Jahre lang war er Pfarrer in Bonn-Bad Godesberg und hat mit der “Bürgerstiftung Rheinviertel” Millionenbeträge gesammelt, um sie in das Sozialwesen des Stadtviertels zu investieren. Jetzt folgt er als Stadtdechant und Münsterpfarrer auf Monsignore Wilfried Schumacher, der nach Unregelmäßigkeiten im Finanzhaushalt der Innenstadtkirche zurückgetreten war. In “Nachgefragt” spricht Susanna Biskup mit Wolfgang Picken über seine Herkunft, sein Ankommen in Bonn und die Visionen für die nächsten sechs Jahre.

Moderation: Susanna Biskup

Redaktion: Daniel Hauser

Produktion: Said Suma

