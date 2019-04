Das Programm am Sonntag, 7. April 2019

KREUZ&QUER – 20 bis 21 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Achtung: Falsche Polizisten

Über 400.000 Euro wurden im vergangenen Jahr in Bonn erbeutet – von Kriminellen, die sich am Telefon oder auch an der Tür als Polizisten ausgegeben hatten. Und die Masche reißt nicht ab: Über 900 Kontakte zu angeblichen Polizeibeamten hat die Bonner Polizei dieses Jahr schon gemeldet bekommen. Unsere Kollegin Erika Altenburg war eine der Personen, auf die es die Fake-Polizisten abgesehen hatten. Axel Schwalm hat sich mit Polizeisprecherin Daniela Lindemann getroffen, um über Möglichkeiten zu sprechen, die Täuschungsversuche frühzeitig zu erkennen und zur Aufklärung beizutragen.

Für „Fridays For Future“, aber …

Hanna ist Redaktionsmitglied der Medienwerkstatt Bonn und gerade auf dem Weg zum Abitur an der Bertolt-Brecht-Gesamtschule. Das macht es ihr auch so schwer, sich den wöchentlichen Fridays For Future-Demonstrationen anzuschließen. Zwar hätten manche Lehrer wohl Verständnis fürs den Schulstreik, aber den Unterricht anhalten oder aussetzen würden sie deswegen nicht. Im Interview erzählt Hanna von dem Für und Wider, sich gegen den Klimawandel stark zu machen.

Moderation: Dana Schuster

Redaktion: Daniel Hauser

Produktion: Said Suma

