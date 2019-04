Das Programm am Sonntag, 21. April 2019

KREUZ&QUER – 20 bis 21 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Ein Jahr Film-Podcast „Popcornpilger“

Sie sind Theologen, und sie lieben Kino. Vor einem Jahr haben sich Fabian Apel und Uwe Reckzeh zum ersten Mal in unser Radiostudio gesetzt, um sich darüber auszutauschen, welche theologischen Motive sie in Filmen und Serien identifizieren können. Mittlerwerile sind sie bei Folge 28 angelangt. Natürlich beschäftigen sie sich zur Osterzeit mit “Tod und Auferstehung”, aber ihr Blick richtet sich dabei nicht auf die klassischen Bibel-Verfilmungen, sondern stattdessen auf Zombie-Filme. Diana Vajbert hat die beiden Podcaster zum Interview getroffen, um mehr über ihr besonderes Hobby zu erfahren und um von ihnen ausgewählte Film-Tipps für die Osterzeit zu erhalten.

Die Kirschblüte 2019

Ludwig van Beethoven ist Bonns Aushängeschild Nr. 1. Würde man Touristen fragen, käme wahrscheinlich schon an Position 2 die Kirschblüte in der Bonner Altstadt. Die sozialen Netzwerke waren dieses Jahr wieder überflutet von selbst geschossenen Bildern, und mit ein bisschen Glück wird die Blüte sogar noch über die Ostertage hinaus zu sehen sein. Unsere Kollegin Dana Schuster lebt mitten in der Altstadt und hat sich dieses Jahr aktiv am Rahmenprogramm beteiligt. Im Gespräch blickt sie zurück auf Begegnungen mit Nachbarn und Fremden sowie auf den diesjährigen Vandalismus-Vorfall.

Moderation: Axel Schwalm

Redaktion: Daniel Hauser

Produktion: Said Suma

—————————————————————–