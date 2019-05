Das Programm am Sonntag, 5. Mai 2019

KREUZ&QUER – 20 bis 21 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Rhein in Flammen mit ANKA

In der Vergangenheit sind die Mitglieder der Band ANKA schon in diversen Bonner Bands aktiv gewesen und haben sich lokalen Nachwuchswettbewerben gestellt. Eigentlich kommen sie aber aus dem Großraum Neuwied und fokussieren sich dort nun seit fünf Jahren auf ihre vierköpfige Band ANKA. Emotionale deutsche Texte treffen auf synthetischen Rock-Sound. Das hat den Jungs dieses Jahr auch einen Platz auf der Bühne des „RheinImpuls“-Festivals am Rande von „Rhein in Flammen“ eingebracht. Im Interview sprechen die vier Jungs über ihre Ambitionen, an deren Anfang im wahrsten Sinne des Wortes eine „Bierlaune“ stand.

Film-Rezension „Mortal Engines“

Es war eine der teuersten Film-Poduktionen im vergangenen Jahr, jetzt ist das Ergebnis auch auf DVD und Streaming-Portalen erschienen: Mortal Engines – Krieg der Städte. Herr der Ringe-Regisseur Peter Jackson erzählt eine dystopische Geschichte, deren Handlung in London beginnt. Aber es ist nicht das London, das wir heute kennen: Die Stadt bewegt sich und rollt quer durch Europa. Unser Film- und Serienexperte Marc Linten hat das detailverliebte Werk unter die Lupe genommen.

Moderation: Kira Heinen

Redaktion: Daniel Hauser

Produktion: Said Suma

—————————————————————–