Die Sendung am 12. Mai 2019

„Hallo Baby“ begrüßt die neuen Erdenbürger

Heute am Muttertag, da erinnert sich vielleicht die ein oder andere, wie das damals war bei der Geburt des eigenen Kindes. Meistens überwiegt ja die Freude, aber es kann auch mal Ängste geben – wenn das Geld nicht reicht, wenn eine Sprachbarriere Behördengänge erschwert oder das Kleine ein Schreibaby ist. Bei all diesen Problemen bietet die Bonner Caritas Hilfen an. Das Projekt „Hallo Baby“ informiert darüber noch auf der Geburtsstation. Gabriele Höfling berichtet.