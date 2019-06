Die Sendung am 10. Juni 2019

Singen ist gesund

Singen ist wieder in. Das zeigen Angebote wie das jährliche Weihnachtsliedersingen im Kölner Fußballstadion. „Mitsinggelegenheiten“ gibt es aber auch in der katholischen Kirche. Und das nicht nur im Gottesdienst: auch sogenannte „Offene Singen“ werden regelmäßig in Bonner Kirchen angeboten. Sie richten sich an Menschen aller Altersklassen, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die einzige Voraussetzung: Freude an der Musik. Gabriele Höfling hat ein solches offenes Singen besucht – und erfahren, dass es nicht nur Spaß macht, sondern auch noch gesund ist.