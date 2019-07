Das Programm am Sonntag, 30. Juni 2019

NACHGEFRAGT – 20 bis 21 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Die Kirchen und Europa

Im Evangelischen Forum Bonn ist kürzlich die Veranstaltungsreihe „Heimat Europa“ zu Ende gegangen. Forumsleiter Martin Engels ist Gast in dieser Nachgefragt-Ausgabe und schildert seine Perspektive auf Europa, das für ihn viel mehr ist als nur ein Ort. Um Identität für dieses Europa zu stiften, sieht er die Kirchen in aussichtreicher Position, weil die Gläubigen eine zusätzliche Gemeinsamkeit verbindet und es immer wieder Anlässe gibt, aus verschiedensten Regionen zusammenzukommen, so z. B. bei Kirchentagen oder beim europäischen Jugendtreffen in Taizé.

Was können die Kirchen Ihrer Meinung nach zur Einheit Europas beitragen?

Was können die Kirchen Ihrer Meinung nach zur Einheit Europas beitragen?

Moderation: Susanna Biskup

Redaktion: Daniel Hauser

Produktion: Said Suma

