Das Programm am Sonntag, 7. Juli 2019

KRUZ&QUER – 20 bis 21 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Der Eisdielen-Test

In einem Radio-Crashkurs wollten wir die TeilnehmerInnen kürzlich an ihre Grenzen bringen. Unsere Referentin Johanna Risse hatte drei Bonner Eisdielen darauf vorbereitet, dass sie Besuch von einem Reporter-Team der Medienwerkstatt bekommen würden. Brigitte, Evelyn, Lydia, Patricia, Rainer und Udo hatten dann die Aufgabe, innerhalb eines Tages das Konzept, die Aufnahmen und die Produktion für einen Radio- bzw. Podcast-Beitrag zu schaffen (Spoiler: Mission geglückt!). Jetzt können wir hören, wie es bei Ice Cream United, La Dolce Vita und im EisLabor schmeckt. Außerdem haben sich die beiden Reporterinnen Erika Altenburg und Denice Schaper noch zum Test von Eislabor Nr. 2 (in Beuel) aufgemacht. Herausgekommen ist vor allem die Erkenntnis, dass jede Eisdiele ein eigenes Konzept verfolgt und eine absolute Bewertung dadurch schwierig ist. Welches Bonner Eis essen Sie am liebsten? Teilen Sie Ihre Geschmacksurteile auf Facebook.

Moderation: Dana Schuster

Redaktion: Daniel Hauser

Produktion: Said Suma

