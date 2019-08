Das Programm am Sonntag, 4. August 2019

KRUZ&QUER – 20 bis 21 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Gießen gegen Hitzeschäden

Hätte Bonn seine Ehrenamtler nicht, sähe es links und rechts der Straßen im Sommer ziemlich trostlos aus. Extreme Hitzeperioden hinterlassen Spuren bei Bäumen und Pflanzen. Für viele Fichten im Stadtwald und einige Kirschbäume in der Altstadt war das leider ihr letzter Sommer. Die Initiative Veedelsgarten hält mit aller Kraft dagegen. Jeden Tag gießen sie etwa 40 bis 60 Kannen aus, besonders um den Spielplatz an der Maxstraße mit seinen reichen Beeten zu retten. Hildegard Kinzel ist Teil der Initiative und erzählt von den Herausforderungen, kurze Wasserversorgungswege zu erschließen (Dank an das Max Hostel) und auch in Ferienzeiten genügend Ehrenamtliche zusammen zu trommeln.

Kostenfreies Sportangebot

Bis zum 20. September schickt der Stadtsportbund Bonn noch seine Fitness-Trainer raus, um die Sommer-Urlauber kostenfrei fit zu machen. Über 100 Leute kommen z.B. bei „Sport im Park” auf der Hofgartenwiese zusammen, damit sie gemeinsam eine Stunde lang gemeinsam schwitzen können. Lydia Papenfuss hat sich den Kollegen Juan Alfaro geschnappt und ihn beim Sporteln zum Beat begleitet.

Moderation: Dana Schuster

Redaktion: Daniel Hauser

Produktion: Said Suma

