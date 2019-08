Das Programm am Sonntag, 18. August 2019

KRUZ&QUER – 20 bis 21 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Alle gegen Primark?

Diese Woche wurde im neuen Maximilancenter die erste Bonner Primark-Filiale eröffnet. Neben vielen Schnäppchenjägern, waren auch ca. 200 Mitglieder Bonner Organisationen gekommen. Sie nahmen die Eröffnung zum Anlass, gegen Billigmode und für Nachhaltigkeit zu demonstrieren. Dana Schuster hat ein Stimmungsbild eingefangen und stellt alternative Modelle für die langfristie Verwendung von Kleidungsstücken vor.

Der Erfinder der Stummfilmtage

Früher war er Schüler am Konrad-Adenauer-Gymnasium in Bad Godesberg. Heute leitet Stefan Drößler das Münchner Filmmuseum, und er ist noch immer künstlerischer Leiter der Internationalen Stummfilmtage im Arkadenhof des Uni-Hauptgebäudes. Diese Woche hat die 35. Ausgabe des Festivals begonnen. Bis zum 25. August werden wieder Filme aus aller Welt gezeigt, die eine möglichst große Bandbreite aufmachen. Der Anspruch lautet: „Kein Film wird wiederholt!“ Axel Schwalm hat Stefan Drößler zum Interview am Telefon getroffen.

Phantastisch: 15. Altstadt-Lesereise

Fast 40 Lesungen finden bis zum 15. September in der Bonner Altstadt statt. Besonders an dieser Traditionsveranstaltung sind die ungewöhnlichen Orte, an denen die AutorInnen lesen. Vom privaten Wohnzimmer über die Kirche bis zum Gerichtssaal ist so manches dabei. Da trifft Gemütlichkeit auf große Inszenierung. Erika Altenburg berichtet von vergangenen Erfahrungen mit dem Lesefest und blickt auf eine Veranstaltung voraus, an der sie sogar selber beteiligt ist: Da treffen phantastische Bilder des Bonner Malers Martin Welzel auf Geschichten, die durch seine Motive ganz konkret inspiriert worden sind.

Moderation: Lydia Papenfuss

Redaktion: Daniel Hauser

Produktion: Said Suma

