“Nachgefragt” – Klangkünstler Johannes S. Sistermanns

An zwei Abenden wird die Bonner Kreuzkirche samt Publikum in eine ganz besondere „Resonanz“ versetzt. Während die Zuschauer sitzen, bewegt sich Johannes S. Sistermanns mit seinen Musikern durch den Raum und macht sich auf die Suche nach dem einzigartigen „atmosphärischen Potenzial“. Wir haben den weltweit angesehenen Klangkünstler/Klangplastiker zum Interview getroffen.

Weitere Informationen zu den Konzerten des Projekts “raum:hören” am 1. und 3. September finden Sie hier.

Moderation: Johanna Risse

Redaktion: Daniel Hauser

Produktion: Said Suma

