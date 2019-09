Die Sendung am 15. September 2019

Könige und Priester rocken die Bühne in Siegburg

Könige und Priester, das sind Thomas Enns, sein Bruder Jonathan, seine Frau Florence Joy und vier weitere Musiker. Alle entschieden sich letztlich gegen die Karriere bei einem gewöhnlichen Plattenlabel, gegen das Rampenlicht der Öffentlichkeit und bringen ihre herausragenden Stimmen stattdessen als christliche Band zur Geltung – als “Brückenbauer zwischen den Konfessionen”. In Köln, Frankfurt und Fulda organisieren sie gemeinsam ehrenamtlich die B.A.S.E.-Jugendgottesdienste, in denen jeweils viele tausend Jugendliche zusammenkommen. Am 28. September rocken sie auch auf dem Marktplatz in Siegburg die Bühne. Johanna Risse berichtet.