Die Sendung am 29. September 2019

Aus dem Sendung Leben des Heiligen Franziskus

Jede Ordensgemeinschaft feiert das Fest ihres Ordensgründers. Gerade an diesem Tag leuchten das Charisma und die ursprüngliche Lebensform des Gründers und seiner Bewegung auf. Weltweit feiert die franziskanische Familie am 4. Oktober das Fest des Heiligen Franziskus, der durch sein Leben Beispiel bis in unsere heutige Zeit sein kann. Auch die Missionszentrale der Franziskaner in Bonn-Bad Godesberg, das Hilfswerk des Ordens, feiert seinen Gedenktag. Ganz im Sinne des Ordensgründers betreuen 27 Mitarbeiter in der Zentrale jährlich rund 700 Projekte in 78 Ländern. Johanna Risse berichtet.