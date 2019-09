Das Programm am Sonntag, 29. September 2019

NACHGEFRAGT – 20 bis 21 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Gleichberechtigung in der Kath. Kirche

„Danke fürs Mitdenken“, sagt Christiane Florin immer am Ende Ihrer Moderationen im Deutschlandfunk. Die Bonner Politikwissenschaftlerin ist seit ein paar Jahren zur kritischsten Beobachterin der Kirche in Deutschland geworden. Mit ihrem 2017 erschienenen Buch „Der Weiberaufstand“ gilt sie sogar als Impulsgeberin für die Frauenbewegung „Maria 2.0“, die zwischen dem 2. und 8. Oktober zu einer neuen Aktionswoche aufruft. Im intensiven Radiogespräch teilt sie ihre Gedanken zu den Themen Macht in der Kirche, Frauenbild in einem „monarchistischen System“ und den Möglichkeiten intellektuellen Argumentierens gegen den „Willen Gottes“.

Moderation: Susanna Biskup

Redaktion: Daniel Hauser

Produktion: Said Suma

