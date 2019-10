Die Sendung am 13. Oktober 2019

Stadtpatronefest 2019

Der 10. Oktober ist in Bonn traditionell Gedenktag der beiden Stadtheiligen Cassius und Florentius. Ihre in Granit gehauenen Köpfe waren lange Jahre eine eindrückliche Erinnerung direkt neben dem Bonner Münster. Aufgrund der Sanierungsarbeiten dort, findet das Stadtpatronefest dieses Jahr in der Remigiuskirche in der Brüdergasse statt. Es dauert insgesamt zehn Tage lang und erlebt seinen Höhepunkt am Sonntag um 12 Uhr mit dem Kerzenopfer der Stadt Bonn und anschließendem Empfang für alle. Gabriele Höfling berichtet.