Die Sendung am 27. Oktober 2019

Wie die Bonner Radstation Jugendliche fit fürs Arbeitsleben macht

In der Radstation am Bonner Hauptbahnhof können nicht nur Fahrräder abgestellt und repariert werden. Die Werkstatt der Caritas ist auch ein Qualifizierungsprojekt für junge Leute, die es schwer haben auf dem Arbeitsmarkt. So ging es auch dem 27jährigen Said Hussain Said Abdullah. Als er 2016 bei der Radstation anfing, konnte er kaum ein Wort Deutsch – inzwischen spricht er fließend. Mit seiner Stelle als Azubi ist er schon im zweiten Ausbildungsjahr. Gabriele Höfling berichtet.