Die Sendung am 1. November 2019

Über Wunder, Mut und das Leben nach dem Tod

Es ist der Beginn des “Trauermonats” – so wird der November landläufig genannt. Denn an Allerheiligen gehen auch viele Bonner auf die Friedhöfe, um Gräber ihrer Angehörigen zu besuchen. Hoffnung zu spenden, gerade auch in dieser dunklen Jahreszeit, darum geht es den beiden Bonner Schriftstellerinnen Uta Marx (“Ich werde Dein Schutzengel sein!“) und Margarete Catharina Scheuvens (“Dem Wunder leise begegnen“). Mit ihren Büchern wollen sie ihren Lesern Trost spenden und Mut machen, auch in schweren Zeiten an Wunder zu glauben. Johanna Risse berichtet.