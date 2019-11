Die Sendung am 10. November 2019

Teilhabe für alle!

Mal mit der ganzen Familie zur Vorweihnachtszeit ins Kino? Für viele Kinder ist und bleibt das ein Herzenswunsch, denn ihre Eltern können sich einen Kinobesuch mit Popcorn & Co. schlichtweg nicht leisten. Betroffenen Kindern und Familien ermöglicht ROBIN GOOD, der Spendenfonds von Caritas und Diakonie in Bonn, daher einen gemeinsamen Kinobesuch in der kommenden Weihnachtszeit. Aber auch die schnelle und unbürokratische Hilfe für benachteiligte Kinder in Not hat sich der Familienfonds auf die Fahne geschrieben. Johanna Risse berichtet.