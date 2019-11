Die Sendung am 24. November 2019

Eine Auszeit für Bedürftige

Familien Entspannung und Lebensfreude schenken – das ist das Ziel der Hilfsaktion “Auszeit für Bedürftige”. Ins Leben gerufen hat diese Aktion die “AdventsZeit”, die kostenlose Verteilzeitschrift des Erzbistums Köln, die ab dem 26. November allen katholischen Haushalten in Bonn zugestellt wird. Mit den Spenden bekommen Familien mit mehreren Kindern, oder Alleinerziehende mit schwerkrankem Nachwuchs unbeschwerte Tage im Familienferienhaus “Arche Noah” in Marienberge im Westerwald geschenkt. Wer eine Familie in der Nachbarschaft, Verwandtschaft oder Gemeinde kennt, die eine Auszeit benötigt, kann diese der “Arche Noah” Marienberge vorschlagen – am besten schriftlich mit einer kurzen Begründung (info@marienberge.de). Johanna Risse berichtet.