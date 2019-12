Die Sendung am 25. Dezember 2019

Faire Weihnachten

Joachim Schick vom Heiderhof in Bad Godesberg liegt der faire Handel am Herzen, gerade an Weihnachten, aber auch das ganze Jahr über. Zusammen mit Ehrenamtlern betreibt er daher seit vielen Jahren auf dem Heiderhof einen ökumenischen Eine-Weltladen, rund um die Kirchen der evangelischen Johannes-Kirchengemeinde und der katholischen Pfarrei St. Martin und Severin. Dem Team geht es aber nicht nur um Verkauf fairer Waren, sondern vor allem um die Bewusstseinsbildung. Johanna Risse berichtet.