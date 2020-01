Die Sendung am 1. Januar 2020

Die Sternsinger sammeln für Kinder im Libanon

Die Krone sitzt, der Stern leuchtet: Die Sternsinger aus der katholischen Pfarrgemeinde St. Matthäus in Niederkassel freuen sich schon auf die Sternsingeraktion 2020. Verkleidet als Könige, ziehen sie ab dem 2. Januar in Niederkassel von Tür zu Tür, um für benachteiligte Kinder in aller Welt Spenden zu sammeln. „Segen bringen, Segen sein. Frieden! Im Libanon und weltweit“, heißt das Leitwort der 62. Aktion. Denn inhaltlich dreht sich alles um das Thema “Frieden”. Johanna Risse berichtet.