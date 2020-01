Die Sendung am 5. Januar

Krippenführung in Hennef-Bödingen

Pfarrvikar Reinhard Friedrichs ist stolz auf die Weihnachtskrippe in der Wallfahrtskirche “Zur schmerzhaften Mutter” in Hennef-Bödingen. Es ist der älteste Wallfahrtsort “Zur schmerzhaften Mutter” in Deutschland, und genauso besonders wie der Ort ist auch die Krippe. Noch bis zum liturgischen Ende der Weihnachtszeit am 12. Januar ist sie zu sehen. Pfarrvikar Reinhard Friedrichs bietet daher am 5. Januar um 14.30 Uhr noch einmal eine Führung an, in der es auch um den Ursprung von Weihnachtskrippen im Allgemeinen geht. Johanna Risse berichtet.