Das Programm am Sonntag, 5. Januar 2020

KREUZ&QUER – 20 bis 21 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Die erste Sendung eines neuen Jahres gehört bei uns traditionell der Selbstvorstellung. Wer sind die Menschen hinter den Stimmen? Was bewegt unsere Redaktion? Warum macht es Spaß und Sinn, im Bürger-Radio von Radio Bonn/Rhein-Sieg zu senden? Und welche Themen stehen für das neue Jahr schon auf dem Plan? Antworten auf diese Fragen gibt’s diesmal von Dana Schuster, Kira Heinen, Simon Keusgen, Patricia Guzman und Axel Schwalm.

Moderation: Erika Altenburg

Redaktion: Daniel Hauser

Produktion: Said Suma

In der Medienwerkstatt Bonn gestalten engagierte Leute ihr eigenes Programm. Das Ergebnis: Ein hörenswertes Radio-Magazin mit Themen aus der Region am Sonntagabend auf Radio Bonn/Rhein-Sieg. Davor und danach geht’s mit den Inhalten in die sozialen Netzwerke. In der Spalte rechts können Sie alle Beiträge nachhören. Und mit dem Newsletter halten wir Sie alle zwei Wochen auf dem Laufenden.