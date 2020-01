Das Programm am Sonntag, 19. Januar 2020

KREUZ&QUER – 20 bis 21 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Das gab Gänsehaut, als die “Don Bosco Mission Bonn” mit einer Abordnung des Beethovenorchesters in Medellín (Kolumbien) aufschlug. Dort betreuen die “Salesianer Don Boscos” Straßenkinder und ehemalige Kindersoldaten. Diese Jugendlichen waren ganz verzaubert, als das Orchester die ersten Takte von Beethovens 5. Sinfonie anspielte. Und das war erst der Anfang! Bis August werden die Jugendlichen eine Choreographie zu eben jener Sinfonie entwickeln. Dafür tun sie sich mit Jugendlichen vom “Tanzhaus Bonn” zusammen. Patricia Guzmán berichtet über das außergewöhnliche Projekt “Beethoven moves“.

Moderation: Axel Schwalm

Redaktion: Daniel Hauser

Produktion: Said Suma

