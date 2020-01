Die Sendung am 19. Januar

St. Paulus in Beuel: Große Architekturgeschichte

Ganz unauffällig steht die Kirche St. Paulus in Beuel-Ost inmitten von Industriebauten. Doch “dahinter verbirgt sich ein ganz besonderes Stück Sakralarchitektur”, ist die Kulturwissenschaftlerin Dorothee Haentjes-Holländer überzeugt, die regelmäßig Führungen anbietet. Es ist die einzige Kirche in Bonn, die vom berühmten Kirchenbaumeister Gottfried Böhm gebaut wurde – nach einem Entwurf seines Vaters Dominikus Böhm. Und gerade in diesen Tagen stehen im ganzen Erzbistum Köln die Kirchen von Gottfried Böhm besonders im Mittelpunkt. Denn Gottfried Böhm wird am 23. Januar 100 Jahre alt. Das ganze Jahr über gibt es daher im Erzbistum Köln zahlreiche Veranstaltungen zu dem berühmten Architekten. Johanna Risse berichtet.