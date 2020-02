Die Sendung am 2. Februar

Das größte Geschenk – Ein Film über Vergebung, Versöhnung und Frieden

Mörder bitten um Vergebung und Opfer vergeben und umarmen ihre Feinde – Der Kinofilm “das größte Geschenk” von Juan Manuel Cotelo zeigt eindringliche, tief berührende Geschichten der Vergebung aus aller Welt, eingebettet in eine unterhaltsame und intelligent durchdachte Rahmenhandlung. Ein Film, der schon in 22 Ländern begeistert und Leben verändert hat und nun auch in der Gemeinde Wachtberg zu sehen ist – organisiert vom Verein zur Förderung des internationalen christlichen Filmes (VFicF), für den die Wachtberger Gemeindereferentin Claudia Langen seit März 2017 ehrenamtlich tätig ist. Die Filmvorführung beginnt am Sonntag (09.02.) um 13:30 Uhr im Kino Drehwerk in Wachtberg. Johanna Risse berichtet.