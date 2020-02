Das Programm am Sonntag, 9. Februar 2020

FRINGS ON AIR – 20 bis 21 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

E-Scooter sind umstritten, aber schon nicht mehr wegzudenken aus unseren Städten. Redakteur Salva befasst sich mit dem Thema und vergleicht die beiden in Bonn präsenten Anbieter. Genau sechs Stunden nach Beginn unserer Sendung findet die diesjährige Oscar-Verleihung statt. Dominik informiert über Geschichte und Bedeutung dieser wohl bekanntesten Preise für Filme. Moderatorin Sinje hat sich mit vegetarischer und veganer Ernährung auseinandergesetzt – von vielen gelobt als wichtiger Beitrag zur Förderung der eigenen Gesundheit und zum Kampf gegen den Klimawandel. Bieten sie eine echte Alternative zu herkömmlichen Ernährungsgewohnheiten? Für diese Themen und eine Auswahl aus der Lieblingsmusik des Teams lohnt es sich wieder, um 20.00 Uhr Radio Bonn/Rhein-Sieg einzuschalten.

