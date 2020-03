Die Sendung am 15. März 2020

Der Glaube in der Musik Beethovens

Stolze 250 Jahre wäre Ludwig van Beethoven im kommenden Dezember geworden. Deswegen wird er das ganze Jahr über groß gefeiert – in Bonn und weltweit. Monsignore Wolfgang Bretschneider, Priester und Organist an der Bonner Münsterkirche, kennt sich bestens aus mit dem berühmtesten Sohn der Stadt Bonn. Im Rahmen von öffentlichen Vorträgen im evangelischen Kirchenpavillon geht der Kirchenmusiker nun dem Glauben in der Musik Beethovens nach. Denn Beethoven, ist Wolfgang Bretschneider überzeugt, schrieb sein epochales Werk auch aus seinem katholischen Glauben heraus. Johanna Risse berichtet.