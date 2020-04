Die Sendung an Karfreitag 2020

Ostergottesdienste im Livestream

Trotz Corona-Krise, müssen die Bonner nicht auf ihre Ostergottesdienste verzichten: An Karfreitag lädt Stadtdechant Dr. Wolfgang Picken alle Gläubigen zum gemeinsamen Gottesdienst ein – per Livestream. Dieser wird zum Beispiel auf http://www.bonner-muenster.de übertragen. Zur Sterbestunde Jesu, also um 15 Uhr, beginnt die zentrale Karfreitagsliturgie mit Passion, Kreuzverehrung und den großen Fürbitten. Auch das Festhochamt am Ostersonntag um 12 Uhr in der Bonner Remigius-Kirche kann online mitgefeiert werden. Johanna Risse berichtet.