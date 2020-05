Unsere Sendung am Sonntag, 17. Mai 2020

KREUZ&QUER – 20 bis 21 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

KiTa-Leben in Corona-Zeiten

40 Plätze hat die katholische Kindertagesstätte St. Sebastian in Poppelsdorf. Mitte März wurde die Einrichtung so heruntergefahren, dass seitdem nur noch sechs Kinder betreut werden können. Marc Linten hat mit der Einrichtungsleiterin Anja Urlaub gesprochen, um zu erfahren, wie ein KiTa-Alltag mit Abstandsregeln überhaupt realisierbar ist und wie all die Kinder mit der Situation klarkommen, die gerade zu Hause bleiben müssen.

Alleinerziehend während Corona

Homeschooling und Homeoffice: Zwei Begriffe, die sich im Nu wie selbstverständlich im aktiven Wortschatz verankert haben. Herausforderung und Überforderung sind mit ihnen eng verbunden. Besonders für Alleinerziehende ist diese Doppelbelastung kaum zu meistern. Patricia Guzman hat Fee Linke getroffen. Sie ist Mutter zweier Kinder und hatte schwer damit zu kämpfen, für die beiden uns sich selber den Anschluss zu halten.

Coco, Sophie und die Sache mit Paris

Die Bonner Autorin Ursula Kollritsch hat sich mit ihrer hessischen Kollegin Stephanie Jana schon vor der Corona-Zeit für eine kontaktlose Form des Schreibens entschieden. Über alle Kanäle, die einem die digitale Welt bietet, ist in den vergangenen Monaten ein Roman über beste Freundschaft entstanden. Coco und Sophie reisen in ihre ehemalige Uni-Stadt Paris. Diesmal sind die beiden aber nicht allein. Eine Tochter ist dabei, und ein Mann kommt auch noch ins Spiel. Axel Schwalm hat die beiden Autorinnen zum Interview getroffen und mit ihnen über die sommerliche Reise voller Sehnsüchte und tiefer Freundschaft gesprochen. Live-Lesung am 20. Mai um 19 Uhr.

Erikas Welt: Da schnalzt der Gaumen

Der „Wonnemonat“ ist schon ein paar Tage alt. Dementsprechend hat Erika Altenburg auch schon ein paar saisonale Einkaufs- und Kocherlebnisse hinter sich. Sehr puristisch mag sie Mairübchen und Maiwirsing vom Bonner Öko-Markt. Experimentell geht sie es bei der Kombination von Spargel mit Erdbeeren oder Erdbeeren mit Ziegenquark an. Außerdem versteckt sich in diesem Beitrag das Rezept für den unschlagbaren Klassiker: Sauce Hollandaise, Marke Erika.

Moderation: Dana Schuster

Redaktion: Daniel Hauser

Produktion: Said Suma