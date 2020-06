Unsere Sendung am Pfingstsonntag 2020

KREUZ&QUER – 20 bis 21 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Bonner Online-Portal für die Corona-Zeit

Wenn in Bonn dieser Tage sogar die Freibäder wieder öffnen, scheint der gewohnte Alltag langsam wieder zum Greifen nah. Tatsächlich hat sich in den vergangenen Wochen aber schon so viel verändert, dass die beiden kirchlichen Bildungswerke mit einer gemeinsamen Website auf die Corona-Folgen reagiert haben. Auf „GemeinsamInBonn.de“ geht es um praktische Hilfestellungen für den Alltag, die Vorstellung von Beratungseinrichtungen und Anlaufstellen bei Konflikten in der Familie, den Austausch unter Menschen aus Bonn mit ihren Lösungsansätzen für die Corona-Krise, und es geht auch um geistliche Angebote, die durch die Leitung ansteckungsfrei nach Hause kommen können. In dieser Ausgabe sprechen wir mit den Projekt-Initiatoren vom Katholischen Bildungswerk und vom Evangelischen Forum Bonn, Dr. Johannes Sabel und Pfarrer Martin Engels. Außerdem sind im Interview: Martina Baur-Schäfer vom Evangelischen Kirchenpavillon, Ellen Heimes vom Kinderschutzbund, Heidi Ruster von der Katholischen Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen und der „Beethoven-Pfarrer“ des Evangelischen Kirchenkreises Bonn, Friedemann Schmidt-Eggert.

Moderation: Axel Schwalm

Produktion: Said Suma