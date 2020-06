Unsere Sendung am Sonntag, 21. Juni 2020

KREUZ&QUER – 20 bis 21 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Bonner Kulturleben erwacht

Das Bonner Stadtmuseum war schnell und macht die Gegenwart zur Geschichte. Momentaufnahmen aus dem Corona-Alltag von BonnerInnen haben zu der neuen Ausstellung geführt, die online täglich weiter wächst. Machen Sie mit! Derweil hat die Beueler Brotfabrik seine Konzerte ins Heimatmuseum ausgelagert. Im Innenhof kommt es in der nächsten Woche zu zwei Open Air-Erlebnissen: „Flötengeschichten“ am Donnerstag, „Scottish Folk“ am Sonntag – jeweils 45 Minuten lang ab 18 Uhr.

Grundschulen zurück im Regelbetrieb

Seit dieser Woche stürmen die SchülerInnen der Bornheimer Martinus-Schule wieder auf ihren Schulhof und in ihre Klassenräume, aber es bleibt natürlich eine absolute Ausnahmesituation. Axel Schwalm hat die Schulleiterin Christine Herrn und den Medienreferenten Michael Schindewolf getroffen, um über die digitalen Erfahrungen in den vergangenen Wochen zu sprechen und auf die neue Zeit mit Präsenzunterricht und Distanzgebot zu blicken.

Erikas Welt: Es wird geschwommen

Erika Altenburg ist ein „Unikum“! Deshalb präsentiert sie bei uns einmal im Monat ihren ganz persönlichen Blick auf die Welt. Diesmal geht es zurück in den Sommer, in dem sie das Schwimmen gelernt hat. Wer ihr in diesem Sommer leibhaftig begegnen will, bucht sich ein Ticket fürs Melbbad, fährt zum Freilinger See bei Blankenheim, oder geht auf den Markt, um sich alle frischen Zutaten für Erikas aktuelle Rezept-Empfehlung einzukaufen, die Gazpacho Andaluz.

Matt Sonnicksen: Musiker und Storyteller

Am 28. Juni nutzen wir unseren Sendeplatz bei Radio Bonn/Rhein-Sieg für die Vorstellung eines besonderen Bonners: Er war Mitorganisator der Bonner #BlackLivesMatter-Demonstration. Zuvor kannten ihn schon einige als Frontmann der Band „The MadSonix“. Gemeinsam mit seinen drei Freunden spielt er Songs aus bekannten Filmen und Fernsehserien nach. Was er für seinen Auftritt in unserer nächsten Sendung geplant hat, erzählt Juan Alfaro, der Moderator dieser Spezial-Ausgabe.

Moderation: Axel Schwalm

Redaktion: Daniel Hauser

Produktion: Said Suma