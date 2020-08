Unsere Sendung am Sonntag, 16. August 2020

KREUZ & QUER – 20 bis 21 Uhr – Radio Bonn / Rhein-Sieg

Stummfilmtage 2020: Stattgefunden!

Die intime Atmosphäre im Arkadenhof der Uni Bonn ist einer der Reizfaktoren der Bonner Stummfilmtage. Dieses Jahr wurde es nicht ganz so kuschelig wie sonst, aber dass es in Corona-Zeiten überhaupt zu Live-Veranstaltungen an insgesamt elf Abenden kommen konnte, war für sich genommen schon ein kleines Wunder. Axel Schwalm hat mit Verantwortlichen hinter den Kulissen gesprochen, um mehr über die besonderen Umstände und kreativen Einfälle in diesem Jahr zu erfahren.

Melbbad: Die Unruhe nach dem Sturm

Durch die Unwetter-Schäden der vergangenen Woche hat sich die Situation des Bonner Melbbades nochmal neu verschärft. Bis dahin hatte man vor allem Sorge wegen der geplanten Wohnraumbebauung am Rand des Geländes. Jetzt ist klar, dass das Freibad in dieser Saison nicht mehr aufmachen kann. Und was kommt danach? Die Initiative „Rettet das Melbbad“ sammelt bis Ende August Unterschriften, um die geplante Bebauung zu verhindern. Erika Altenburg hat AnwohnerInnen getroffen und Achim Dehnen von der Bürgerinitiave gesprochen, um mehr über seine Zukunftssorgen zu erfahren.

iXNet: Förderung für den Berufseinstieg

Frauen bessere Bildungs- und Berufschancen zu ermöglichen – das war die Absicht bei der Gründung des Hildegardis-Vereins vor über 100 Jahren. Im Bonner Musikerviertel ist seine Zentrale. Und das neueste Projekt dort heißt „iXNet-Mentoring“. Dabei geht es um die Förderung von Menschen mit Schwerbehinderung. Mit Hilfe eines ExpertInnen- und MentorInnen-Netzwerks werden Menschen vor dem Berufseinstieg bzw. Wiedereinstieg trainiert und beraten. Ulrike Ziskoven hat Frauen an verschiedenen Positionen des Projektes getroffen, um herauszufinden, was das Konzept ausmacht und warum es tatsächlich funktioniert.

Erikas Welt: Schulanfang und Ratatouille

Gerade hat die Schule wieder begonnen. Das lässt in Erika Gedanken an den eigenen Schulanfang aufkommen – und an den der eigenen Kinder eine Generation später. Sie blickt zurück auf den Zwang, mit der rechten Hand schreiben zu müssen und empfiehlt für den Weg zur Schule den „laufenden Bus“, statt den SUV. Im kulinarischen Teil gibt’s eine Reminiszenz an die französischen Einflüsse hier bei uns im Rheinland: Ratatouille.

