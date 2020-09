Unsere Sendung am Sonntag, 6. September 2020

KREUZ & QUER – 20 bis 21 Uhr – Radio Bonn / Rhein-Sieg

Erstwählerin checkt Bonner OB-KandidatInnen

Diese Woche hat das Bündnis “Bonn wählt nachhaltig” zu einer Präsentation der sechs Bonner OB-KandidatInnen eingeladen. Wir haben unsere Erstwählerin in die Gesamtschule Beuel entsandt, um herauszufinden, wie wichtig solche Veranstaltungen sein können, wenn man noch überlegt, wem man seine Stimme geben soll. Hanna Wetzel hat also hochkonzentriert zugehört und Visionen von Seilbahn, Baumschutz und Verkehrswende auf sich wirken

lassen. Im Gespräch mit Erika Altenburg schildert sie ihre Eindrücke und persönlichen Highlights. Jetzt weiß sie, wen sie am 13. September wählen wird!

Fridays For Future sind zurück!

Schräg gegenüber unserer Medienwerkstatt treffen sie sich jetzt wieder: Die Jugendlichen von Fridays For Future Bonn. Vor der Alten VHS halten sie jeden Donnerstag um 19 Uhr ihre Versammlungen ab und besprechen kommende Aktionen. Patricia Guzmán hat die Gruppe besucht, um mehr herauszufinden über ihre Ziele und Maßnahmen. Im Gespräch mit Erika Altenburg berichtet sie von den beiden Protagonisten, Lasse und Celine, die sich gerade für die letzte Demo vor der anstehenden Kommunalwahl bereit machen. Sie haben der Politik bereits einen Maßnahmenkatalog vorgestellt, den sie sich als Reaktion auf den ausgerufenen “Klimanotstand” wünschen würden.

TV-Tipps für die kommende Woche

Corona lässt die täglichen Bildschirmzeiten weiter in die Höhe schnellen. Damit diese Zeit mit möglichst guter Unterhaltung und wertvollen Erkenntnissen gefüllt wird, hat sich unser TV-Experte Marc Linten zwei Fernsehereignisse der kommenden Wochen rausgepickt. Zwischen Montag und Donnerstag läuft zwei Wochen lang die neue Show “Küchenclash”, bei der SensiorInnen an Hightech-Herden gegen Jugendliche kochen, die sich in “Omas Küche” zurechtfinden müssen. Und ab Dienstag steht ein Ersatz für das abgesagte Oktoberfest in der ARD-Mediathek: Der Film “Oktoberfest 1900″ entführt in eine Zeit, in der Bier zum Export-Gut wurde und ein erbitterter Verdrängungskampf zwischen großen und kleinen Brauereien stattfand. Spielfilm und Kochshow bekommen im Gespräch mit Erika Altenburg beide die Empfehlung: “Gucken!”

Kreative Idee fürs Melbbad

Nachdem 18.000 Unterschriften gegen die geplante Bebauung des Melbbades beim Stadtrat eingegangen sind, wird jetzt ein Bürgerentscheid fällig. Spätestens bis zum 27. November muss er erfolgen und Klarheit darüber bringen, ob das Poppelsdorfer Melbbad so bleiben darf, wie es ist. Am Rande einer Demonstration hat Erika Altenburg einen Melbbad-Fan getroffen, die eine ganz neue Option ins Spiel brachte.

Apfelfest am Sonntag in Wachtberg

Im Rahmen der “Aktionstage Ökolandbau NRW” lädt Dorothee Hochgürtel auf ihren kleinen Bauernhof nach Wachtberg-Züllighoven ein. Besondere Expertise hat sie mit Blick auf alte Apfelsorten und Streuobstwiesen. Auf ihrem Hof kann man am Sonntag selber Saft pressen und aus nächster Nähe erleben, wie ökologischer Landbau funktioniert.

Moderation: Erika Altenburg

Redaktion: Daniel Hauser

Produktion: Said Suma

————————